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«Челси» нашёл замену Лукаку

30 Апреля 2023 • 13:11 Комментировать

Лондонский «Челси», который не заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с бельгийцем Ромелу Лукаку, нашел альтернативу в чемпионате Италии. Согласно данным Todofichajes, в поле зрения «пенсионеров» попал 20-летний датчанин из «Аталанты» Расмус Хёйлунн.

Среди претендентов на футболиста также называются «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Наполи».

Трансферная стоимость Расмуса оценивается в 35 миллионов евро. Трудовое соглашение нападающего с бергамасками рассчитано до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне Серии А Хёйлунн провел 28 матчей, забил семь голов и отдал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Аталанта Расмус Хёйлунн трансферы футбола - лето 2023
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