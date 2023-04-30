«Челси» нашёл замену Лукаку

Лондонский «Челси», который не заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с бельгийцем Ромелу Лукаку, нашел альтернативу в чемпионате Италии. Согласно данным Todofichajes, в поле зрения «пенсионеров» попал 20-летний датчанин из «Аталанты» Расмус Хёйлунн.

Среди претендентов на футболиста также называются «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Наполи».

Трансферная стоимость Расмуса оценивается в 35 миллионов евро. Трудовое соглашение нападающего с бергамасками рассчитано до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне Серии А Хёйлунн провел 28 матчей, забил семь голов и отдал два ассиста.