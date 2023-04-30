Магуайр хочет уйти из «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр может сменить команду в летнее межсезонье. Об этом посредством социальный сетей сообщил инсайдер Экрем Конур.

Согласно сведениям источника, футболист хочет покинуть «красных дьяволов» из-за недостатка игровой практики. Магуайр переживает, что по причине малого игрового времени может не попасть в заявку сборной Англии на чемпионат Европы 2024 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 30-летний защитник провел 13 поединков, в которых получил четыре желтые карточки.

Контракт Магуайра с «МЮ» рассчитан до лета 2025 года, его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

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