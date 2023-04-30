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Магуайр хочет уйти из «Манчестер Юнайтед»

30 Апреля 2023 • 12:35 Комментировать

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр может сменить команду в летнее межсезонье. Об этом посредством социальный сетей сообщил инсайдер Экрем Конур.

Согласно сведениям источника, футболист хочет покинуть «красных дьяволов» из-за недостатка игровой практики. Магуайр переживает, что по причине малого игрового времени может не попасть в заявку сборной Англии на чемпионат Европы 2024 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 30-летний защитник провел 13 поединков, в которых получил четыре желтые карточки.

Контракт Магуайра с «МЮ» рассчитан до лета 2025 года, его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

Три гранда Серии А претендуют на Магуайра

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр
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