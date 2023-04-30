Фанаты «Манчестер Юнайтед» готовят акцию протеста

Фанатское объединение «Манчестер Юнайтед» под названием The 1958 подготовило акцию протеста против нынешних владельцев клуба. Об этом сообщается в социальных сетях объединения.

На предстоящем поединке 34-го тура Английской премьер-лиги против бирмингемской «Астон Виллы» болельщики вывесят баннер с надписью: «Только полная продажа».

Ранее в британской прессе сообщалось, что семейство Глэйзеров, которое владеет пакетом акций манкунианского клуба, рассматривает предложения о продаже клуба. В приобретении «Юнайтед» заинтересованы катарский шейх Аль Тани и английский миллиардер Джим Рэтклифф.