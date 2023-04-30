Мерсон нашёл нового форварда для «Арсенала»

Экс-игрок лондонского «Арсенала», а ныне футбольный аналитик Пол Мерсон нашел усиление для «канониров». Он посоветовал столичному клубу обратить внимание на форварда Айвена Тони из «Брентфорда».

«Не замечаю сильной разницы между ним и Габриэлем Жезусом. Будь я на месте босса «Арсенала», то приобрел бы этого игрока. Думаю, он подойдет им. Айван – очень умный футболист. Это не Гарри Кейн, но он способен выполнять такую же работу – опережать защитников и искать возможности для передач», - передает слова Мерсона Sky Sports.

В нынешнем сезоне Тони провел 32 поединка в Премьер-лиге, в которых отметился 20 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.