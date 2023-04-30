Заха может перейти во французский топ-клуб

Ивуарийский форвард Уилфрид Заха, правами на которого владеет «Кристал Пэлас», может сменить Туманный Альбион на Францию в летнее трансферное окно. Как сообщают журналисты 90min, в услугах африканца заинтересован «Марсель».

30-летний футболист готов сменить команду ради участия в Лиге чемпионов. В связи с этим он не планирует подписывать новое соглашение с «Кристал Пэлас». Агент Заха уже провел предварительные переговоры с руководством провансальского клуба.

В текущем сезоне чемпионата Англии Уилфрид провел 25 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.