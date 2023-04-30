«ПСЖ» хочет купить нападающего «Арсенала»

Форвард «Реймса» Фоларин Балогун, правами на которого владеет лондонский «Арсенал», может продолжить карьеру в другом французском коллективе. Согласно сведениям Lequipe, в подписании 21-летнего нападающего заинтересован столичный «ПСЖ».

Парижский гранд решил омолодить состав команды, а потому рассматривает вариант подписания Балогуна. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

Фоларин – воспитанник академии «Арсенала». Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2025 года.

Балогун входит в число лучших бомбардиров Лиги 1. В нынешнем сезоне он отметился 18 голами и двумя ассистами в 31 матчей чемпионата Франции.