«Барселона» и «Ньюкасл» претендуют на хорватского топ-игрока

Хавбек миланского «Интера» Марсело Брозович может продолжить карьеру в другом чемпионате. Как информируют журналисты Mundo Deportivo, у хорватского полузащитника есть варианты в Испании и Англии.

По сведениям источника, в услугах игрока заинтересованы каталонская «Барселона» и «Ньюкасл». Английский клуб готов выделить на трансфер полузащитника порядка 35 миллионов евро.

30-летний футболист защищает цвета «Интера» с июля 2016 года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.