Гвардиола назвал сильные стороны Гюндогана

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о полузащитнике команды Илкае Гюндогане.

«Гюндоган – важный футболист для команды. Он скромен и молча ведет других игроков за собой. Это прекрасный атакующий полузащитник с развитым голевым чутьем и результативными пасами. Он очень умен и занимает правильную позицию. Еще Илкай способен сыграть опорного полузащитника», - передает слова испанского специалиста Daily Mirror.

Гюндоган защищает цвета «горожан» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 43 поединка, в которых отметился пятью голами и пятью асситами.