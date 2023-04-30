В «Манчестер Юнайтед» назвали главную трансферную цель

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поведал о планах «красных дьяволов» на предстоящее летнее трансферное окно.

«Будет ли приоритетным подписание центрального нападающего? Да, думаю, каждый это понимает. Это далеко не секрет, что у нас дефицит на этой позиции. Я могу использовать других футболистов в этой роли, но нам определенно нужно добавить игроков в атаку. Нужны исполнители, который будут по-настоящему влиять на игру», - передает слова тен Хага Daily Mirror.

Одной из главных трансферных целей «Манчестер Юнайтед» является нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен.

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