Мерсон: «Манчестер Сити» сильнее всех на голову, когда играет в свой футбол»

Футбольный аналитик Пол Мерсон поделился мнением об игре «Манчестер Сити» в последних поединках.

«Когда «Манчестер Сити» играет в свой футбол, то эта команда сильнее всех на голову. Думаю, вряд ли кто-то сможет соперничать с «горожанами», когда они в форме. «Сити» переиграл «Арсенал», не дав «канонирам» показать свой футбол. Не стану ругать «канониров», поскольку никто не может тягаться с «Сити». Это команда с другой планеты», - передает слова эксперта Sky Sports.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Арсенала» на два балла.