«Арсенал» решил пожертвовать Джакой

Швейцарский полузащитник Гранит Джака может покинуть лондонский «Арсенал» в летнее трансферное окно. Как стало известно журналистам Daily Mail, «канониры» готовы рассмотреть предложения по трансферу футболиста.

Лондонцы решили продать Джаку, чтобы освободить место в составе под полузащитника сборной Англии и «Вест Хэма» Деклана Райса. Этот игрок является приоритетной трансферной целью «канониров» на летнее трансферное окно.

Джака защищает цвета «Арсенала» с июля 2016 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до окончания сезона-2023/2024.