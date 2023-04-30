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75-летнему Ходжсону задали вопрос о его будущем в футболе

30 Апреля 2023 • 07:11 Комментировать

Наставник «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон ответил на вопрос о своем будущем в лондонском клубе после завершения нынешнего сезона.

«Пока не готов обсуждать это. Что произойдет, то произойдет. Я хочу насладиться этим последним месяцем, поэтому не стану давать никаких комментариев. Журналисты любят задавать вопросы, на которые сложно ответить», - передает слова специалиста Evening Standard.

Напомним, что Ходжсон занял пост главного тренера «Кристал Пэлас» в конце марта, заключив краткосрочный трудовой договор до конца нынешнего сезона. По его руководством «орлы» поднялись на 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Рой Ходжсон Кристал Пэлас
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