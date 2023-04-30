​Дасилва: «Мы все счастливы»

В матче тридцать четвертого тура английского чемпионата «Брентфорд» обыграл «Ноттингем Форест», при этом победа получилась волевой - после первого тайма хозяева проигрывали, а победный мяч им удалось забить на пятой добавленной к времени матча минуте. Его автором стал Джошуа Дасилва. Он прокомментировал свой успех:

- Начали матч плохо, но по мере игры начали действовать все лучше. Мы изменили стиль на более атакующий и смогли забить два гола. Мяч прилетел ко мне и я опередил оппонента, так был забит последний гол. Мы все счастливы, - цитирует Дасилву BBC Sport.

В следующем туре «Брентфорд» сыграет с «Ливерпулем».