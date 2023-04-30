Холанн и «Реал»: агент подлила масла в огонь слухов

Агент Рафаэла Пимента, которая работает с топ-форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном, высказалась о своём клиенте.

- Я не знаю, сколько могут заплатить за Холанна. Но он будет первым игроком с рыночной стоимостью в миллиард. Посмотрите, что он творит в 22 года в разных областях: трофеи, спонсоры, маркетинг, социальные сети, контент… - говорит Пимента в интервью Corriere della Serra.

- Правда ли, что в контракте Холанна есть пункт о его возможном выкупе у «Манчестер Сити» летом 2024 года?

- Хорошие дамы умеют молчать, - заинтриговала агент.

Ранее сообщалось, что «Реал» может подписать Холанна по завершению сезона 2023/2024.

В 43 матчах сезона за «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн забил 49 голов и отдал 8 голевых передач.