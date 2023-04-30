Неймар может оказаться в АПЛ – у него есть три варианта

В летнее трансферное окно Неймар, который остаётся самым дорогим футболистом в истории, может покинуть «ПСЖ». Есть вероятность, что 31-летний бразилец окажется в Премьер-лиге Англии.

Как сообщает Fichajes, у Неймара на Туманном Альбионе есть сразу три варианта. Так, интерес к форварду проявляют «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси».

«ПСЖ» открыт к продаже Неймара, о чём в прессе пишут достаточно давно. Гранду Лиги 1 важно сократить зарплатную ведомость, а бразилец входит в число самых высокооплачиваемых игроков команды.

Напомним, что в 2017 году «ПСЖ» заплатил за Неймара «Барселоне» невероятные 222 миллиона евро.

«ПСЖ» поделился новостями о Неймаре