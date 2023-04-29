Айвен Тони: «Это мой гол»

В матче тридцать четвертого тура английского чемпионата «Брентфорд» сумел обыграть «Ноттингем Форест», причем победа получилась волевой - еще за десять минут до конца игры «Брентфорд» проигрывал. Но нападающий Айвен Тони смог сравнять счет, а затем хозяева забили и победный гол. Тони рассказал о том, как у него получилось забить, он считает, что это был его гол, а не автогол.

- 100 процентов мой гол! Я лично проверял это. В данном эпизоде мне удалось оказаться в нужное время в нужном месте. Не сомневаюсь, что партнеры и дальше будут снабжать меня мячами, - цитирует слова Айвена Тони BBC Sport.