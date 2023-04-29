Стив Купер: «Очень сильно разочарован»

В тридцать четвертом туре английского чемпионата «Ноттингем Форест» вел в счете на выезде с «Брентфордом», однако во второй половине игры пропустил два мяча и проиграл. Наставник «лесников» Стив Купер признался, что испытывает сильное разочарование итогами игры.

- Очень сильное чувство разочарования. Упустили матч. После забитого мяча мы должны были взять игру под контроль. А мы не создавали новые возможности. Мы все разочарованы, но надо продолжать работать и делать все, как надо, - цитирует слова Купера BBC Sport.

В следующем туре «лесники» сразятся в домашнем матче с «Саутгемптоном».