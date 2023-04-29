Томас Франк: «Мы показали, что не расслабляемся»

В тридцать четвертом туре английского чемпионата «Брентфорд» обыграл «Ноттингем Форест», причем победа получилась волевой - после первой половины игры «лесники» вели в счете. Наставник «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал успех своей команды.

- Это еще один пример непредсказуемости футбола. Я не думаю, что мы сыграли хорошо, если честно. Мне кажется, что наша игра в последних двух матчах, несмотря на победы, была не так хороша, как в шести предыдущих, когда мы не могли выиграть. Но надо отдать должное и «Ноттингему», с ними было сложно играть, и они забили с единственного своего шанса, - цитирует слова Франка BBC Sport.