«Ноттингем Форест» остался ни с чем, провалив концовку матча с «Брентфордом»

В 33-м туре Премьер-лиги «Брентфорд» едва не проиграл аутсайдерам из «Ноттингем Форест», несмотря на бесконечные удары по воротам гостей. На 45-й минуте «лесники» повели, это Данило здорово сыграл на добивании. Только на 82-й минуте Айвен Тони со штрафного вколотил мяч в сетку. А на четвертой компенсированной минуте Джош Дасилва вырвал победу для хозяев.
«Брентфорд» остается девятым, соперник же всего в очке над зоной вылета.
Протокол игры
|45'Данило Ларанжера (0:1)
|(1:1) Тони Айвен82'
|(2:1) Дасилва Джош90'
Райя Давид•Хикки Аарон•Пиннок Итан•Ми Бен•Генри Рико 29'60' (Висса Йоан (60') •Дамсгор Миккель60' (Дасилва Джош (60') •Янельт Витали71' (Ониика Фрэнк (71') •Йенсен Матиас71' (Баптист Шендон (71') •Мбеумо Брайан•Тони Айвен•Шаде Кевин77' (Годдос Саман (77')
Навас Кейлор•Уорролл Джо•Фелипе Аугусто IV• 34'Ньякат Мусса•Орье Серж•Лоди Ренан•Мангаля Орель81' (Йейтс Райан (81') •Данило Ларанжера•Джонсон Бреннан66' (Куяте Шейху (66') •Гиббс-Уайт Морган•Авонийи Тайво54' (Айю Андре (54') 56'
29 апреля. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
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