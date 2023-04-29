«Ноттингем Форест» остался ни с чем, провалив концовку матча с «Брентфордом»

В 33-м туре Премьер-лиги «Брентфорд» едва не проиграл аутсайдерам из «Ноттингем Форест», несмотря на бесконечные удары по воротам гостей. На 45-й минуте «лесники» повели, это Данило здорово сыграл на добивании. Только на 82-й минуте Айвен Тони со штрафного вколотил мяч в сетку. А на четвертой компенсированной минуте Джош Дасилва вырвал победу для хозяев.

«Брентфорд» остается девятым, соперник же всего в очке над зоной вылета.