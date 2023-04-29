Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ноттингем Форест» остался ни с чем, провалив концовку матча с «Брентфордом»

29 Апреля 2023 • 19:13 Комментировать
Брентфорд
2:1
Ноттингем Форест
окончен

В 33-м туре Премьер-лиги «Брентфорд» едва не проиграл аутсайдерам из «Ноттингем Форест», несмотря на бесконечные удары по воротам гостей. На 45-й минуте «лесники» повели, это Данило здорово сыграл на добивании. Только на 82-й минуте Айвен Тони со штрафного вколотил мяч в сетку. А на четвертой компенсированной минуте Джош Дасилва вырвал победу для хозяев.

«Брентфорд» остается девятым, соперник же всего в очке над зоной вылета.

Протокол игры  
Брентфорд2:1Ноттингем Форест
  45'Данило Ларанжера (0:1)
(1:1) Тони Айвен82'  
(2:1) Дасилва Джош90'  
Райя ДавидХикки АаронПиннок ИтанМи БенГенри Рико  29' 60' (Висса Йоан ( 60') Дамсгор Миккель 60' (Дасилва Джош ( 60') Янельт Витали 71' (Ониика Фрэнк ( 71') Йенсен Матиас 71' (Баптист Шендон ( 71') Мбеумо БрайанТони АйвенШаде Кевин 77' (Годдос Саман ( 77')
Запасные: Йоргенсен Матиас ЗанкаАйер КристофферКокс МэттьюСтевенс ФинлиРасмуссен Мадс
Навас КейлорУорролл ДжоФелипе Аугусто IV  34'Ньякат МуссаОрье СержЛоди РенанМангаля Орель 81' (Йейтс Райан ( 81') Данило ЛаранжераДжонсон Бреннан 66' (Куяте Шейху ( 66') Гиббс-Уайт МорганАвонийи Тайво 54' (Айю Андре ( 54'  56')
Запасные: Сарридж СэмТоффоло ХарриДеннис ЭммануэльФройлер РемоХеннесси УэйнЛингард Джесси
29 апреля. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Брентфорд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Вест Хэм Вест Хэм
4
3
2.80 3.20 2.70
Видео
Окончен
Брентфорд Брентфорд
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
2
1
1.88 3.65 4.30
Видео
Окончен
Брайтон Брайтон
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
6
0
1.57 4.30 5.80
Видео
30.04.23 в 16:00
Ньюкасл Ньюкасл
Саутгемптон Саутгемптон
1.39 4.90 8.40
Видео
30.04.23 в 16:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Астон Вилла Астон Вилла
1.74 3.90 4.80
Видео
30.04.23 в 16:00
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Сити Манчестер Сити
10.00 5.80 1.30
Видео
30.04.23 в 16:00
Борнмут Борнмут
Лидс Лидс
2.75 3.45 2.60
Видео
30.04.23 в 18:30
Ливерпуль Ливерпуль
Тоттенхэм Тоттенхэм
1.70 4.10 4.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Апреля
19:13 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» остался ни с чем, провалив концовку матча с «Брентфордом»
19:09 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» забил 6 мячей в ворота «Вулверхэмптона»
18:57 · Англия. Премьер-лига
Кейн может провести ещё год в «Тоттенхэме», а затем уйти бесплатно
17:44 · Англия. Премьер-лига
Три суперклуба АПЛ нацелились на топ-игрока «ПСЖ»
17:16 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг – о плохих результатах: «Бывает, в раздевалке сидишь и смотришь в пустоту…»
16:50 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган: «Мы привыкли проигрывать «Тоттенхэму» на выезде»
16:48 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» забил 3 мяча в ворота «Кристал Пэлас» и всё равно проиграл
16:42 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может потратить более 50 млн евро на игрока «Ньюкасла» 1
14:11 · Англия. Премьер-лига
Гринвуд считает, что больше не будет играть за «Манчестер Юнайтед»
12:49 · Англия. Премьер-лига
Броя: «Чилуэлл очень помогает мне в процессе восстановления»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Тимбер: «Меня не удивляет, что Мартинес настолько хорошо играет за «Манчестер Юнайтед»
12:26 · Англия. Премьер-лига
Батлэнд в шаге от перехода в «Рейнджерс»
12:00 · Англия. Премьер-лига
Один из сотрудников «Челси» назвал атмосферу в клубе одной из худших за всё время 1
11:47 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» обратился к «Спортингу» за Мануэлем Угарте
11:42 · Англия. Премьер-лига
Реднапп назвал лучшего полузащитника мира
Все новости
Рекомендуем