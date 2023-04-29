Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн может провести ещё год в «Тоттенхэме», а затем уйти бесплатно

29 Апреля 2023 • 18:57 Комментировать

На летнем трансферном рынке ожидается серьёзная борьба за нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Заполучить 29-летнго форварда будет сложно, учитывая позицию председателя лондонского клуба Даниэля Леви. Сообщалось, что он не собирается продавать Кейна менее чем за 100 миллионов фунтов, несмотря на истекающий контракт игрока.

Как сообщает портал Goal со ссылкой на The Telegraph, Гарри Кейн может остаться в «Тоттенхэме» на следующий сезон, а затем уйти бесплатно в статусе свободного агента.

Слухи связывают Кейна с такими клубами, как «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «ПСЖ», «Реал» и «Челси».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023 тот
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Вест Хэм Вест Хэм
4
3
2.80 3.20 2.70
Видео
Окончен
Брентфорд Брентфорд
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
2
1
1.88 3.65 4.30
Видео
Окончен
Брайтон Брайтон
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
6
0
1.57 4.30 5.80
Видео
30.04.23 в 16:00
Ньюкасл Ньюкасл
Саутгемптон Саутгемптон
1.39 4.90 8.40
Видео
30.04.23 в 16:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Астон Вилла Астон Вилла
1.74 3.90 4.80
Видео
30.04.23 в 16:00
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Сити Манчестер Сити
10.00 5.80 1.30
Видео
30.04.23 в 16:00
Борнмут Борнмут
Лидс Лидс
2.75 3.45 2.60
Видео
30.04.23 в 18:30
Ливерпуль Ливерпуль
Тоттенхэм Тоттенхэм
1.70 4.10 4.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Апреля
19:13 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» остался ни с чем, провалив концовку матча с «Брентфордом»
19:09 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» забил 6 мячей в ворота «Вулверхэмптона»
18:57 · Англия. Премьер-лига
Кейн может провести ещё год в «Тоттенхэме», а затем уйти бесплатно
17:44 · Англия. Премьер-лига
Три суперклуба АПЛ нацелились на топ-игрока «ПСЖ»
17:16 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг – о плохих результатах: «Бывает, в раздевалке сидишь и смотришь в пустоту…»
16:50 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган: «Мы привыкли проигрывать «Тоттенхэму» на выезде»
16:48 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» забил 3 мяча в ворота «Кристал Пэлас» и всё равно проиграл
16:42 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может потратить более 50 млн евро на игрока «Ньюкасла» 1
14:11 · Англия. Премьер-лига
Гринвуд считает, что больше не будет играть за «Манчестер Юнайтед»
12:49 · Англия. Премьер-лига
Броя: «Чилуэлл очень помогает мне в процессе восстановления»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Тимбер: «Меня не удивляет, что Мартинес настолько хорошо играет за «Манчестер Юнайтед»
12:26 · Англия. Премьер-лига
Батлэнд в шаге от перехода в «Рейнджерс»
12:00 · Англия. Премьер-лига
Один из сотрудников «Челси» назвал атмосферу в клубе одной из худших за всё время 1
11:47 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» обратился к «Спортингу» за Мануэлем Угарте
11:42 · Англия. Премьер-лига
Реднапп назвал лучшего полузащитника мира
Все новости
Рекомендуем