Кейн может провести ещё год в «Тоттенхэме», а затем уйти бесплатно

На летнем трансферном рынке ожидается серьёзная борьба за нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Заполучить 29-летнго форварда будет сложно, учитывая позицию председателя лондонского клуба Даниэля Леви. Сообщалось, что он не собирается продавать Кейна менее чем за 100 миллионов фунтов, несмотря на истекающий контракт игрока.

Как сообщает портал Goal со ссылкой на The Telegraph, Гарри Кейн может остаться в «Тоттенхэме» на следующий сезон, а затем уйти бесплатно в статусе свободного агента.

Слухи связывают Кейна с такими клубами, как «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «ПСЖ», «Реал» и «Челси».