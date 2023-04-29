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Три суперклуба АПЛ нацелились на топ-игрока «ПСЖ»

29 Апреля 2023 • 17:44 Комментировать

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как сообщает Team Talk, 24-летний марокканский футболист находится в сфере интересов трёх грандов Премьер-лиги Англии. Так, Хакими находится на радаре «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что каждый из претендентов на Хакими ценит в марокканце его способность приносить пользу по всему правому флангу.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Ашрафа Хакими в 70 миллионов евро.

За «ПСЖ» Хакими играет с лета 2021 года. В 77 матчах за клуб марокканец записал на свой счёт восемь голов и 11 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Манчестер Юнайтед ПСЖ Ашраф Хакими трансферы футбола - лето 2023
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