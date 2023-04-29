Три суперклуба АПЛ нацелились на топ-игрока «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как сообщает Team Talk, 24-летний марокканский футболист находится в сфере интересов трёх грандов Премьер-лиги Англии. Так, Хакими находится на радаре «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что каждый из претендентов на Хакими ценит в марокканце его способность приносить пользу по всему правому флангу.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Ашрафа Хакими в 70 миллионов евро.

За «ПСЖ» Хакими играет с лета 2021 года. В 77 матчах за клуб марокканец записал на свой счёт восемь голов и 11 голевых передач.