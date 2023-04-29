Гюндоган: «Мы привыкли проигрывать «Тоттенхэму» на выезде»

В социальных сетях был опубликован фрагмент из интервью полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана. Немецкий футболист коротко высказался о проблемах команды в гостевых матчах против «Тоттенхэма».

«На сегодняшний день мы привыкли проигрывать «Тоттенхэму» на их стадионе», - сказал Гюндоган на видео.

Стоит сказать, что «Манчестер Сити» проиграл четыре последних гостевых матча против «Тоттенхэма». Более того, в этих играх команде Хосепа Гвардиолы не удалось забить ни одного гола.

В последний раз «Манчестер Сити» обыгрывал «Тоттенхэм» на выезде в октябре 2018 года.