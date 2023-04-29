«Тоттенхэм» может потратить более 50 млн евро на игрока «Ньюкасла»

«Тоттенхэм» ищет варианты усиления состава на трансферное лето. Как сообщает The Mirror, в сфере интересов лондонского клуба находится атакующий полузащитник «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен.

Отмечается, что трансферная стоимость Сан-Максимена летом может составить 50 миллионов фунтов (около 56 миллионов евро).

В сезоне 2022/2023 Аллан Сен-Максимен провёл за «Ньюкасл» 26 матчей. В них 26-летний футболист забил один гол и отдал шесть результативных передач на партнёров.

Добавим, что на текущий момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.