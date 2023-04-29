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Гринвуд считает, что больше не будет играть за «Манчестер Юнайтед»

29 Апреля 2023 • 14:11 Комментировать

В феврале с форварда «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда были сняты обвинения в попытке изнасилования и нападении с нанесением телесных повреждений. Тем не менее, клуб так и не вернул игрока в состав, объясняя это внутренним расследованием.

Как сообщает The Sun, Гринвуд сказал друзьям, что он «закончил выступления за «Манчестер Юнайтед». Футболист считает, что больше не будет играть за клуб. Отмечается, что этот факт расстраивает Мэйсона, но при этом он осознаёт, что виноват сам.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что в «Манчестер Юнайтед» есть те, кто выступает против возвращения Гринвуда в команду.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд
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