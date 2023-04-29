Реднапп назвал лучшего полузащитника мира

Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Реднапп поделился мнением о полузащитнике «Манчестер Сити» Кевине де Брёйне.

«Я никогда раньше не видел, чтобы кто-то так обращался с мячом, как де Брёйне. У него невероятный футбольный IQ. Кевин отлично владеет мячом и забивает крутые голы. Я считаю его лучшим полузащитником мира в данный момент», - передает слова Реднаппа Sky Sports.

В нынешнем сезоне 31-летний полузащитник провел 42 поединка за «Манчестер Сити», в которых отметился девятью забитыми мячами и 27 голевыми передачами. Контракт бельгийца с «горожанами» рассчитан до 2025 года, а трансферный ценник составляет 80 миллионов евро.