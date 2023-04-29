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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» может купить Неймара, но есть важное условие

29 Апреля 2023 • 11:29 Комментировать

Звездный бразильский нападающий Неймар может сменить чемпионат Франции на Английскую премьер-лигу. Согласно информации Le10Sport, в услугах форварда «ПСЖ» заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Впрочем, как отмечает источник, этот трансфер будет возможен при одном условии – если новыми владельцами «Юнайтед» станут инвесторы из Катара.

Напомним, что Неймар перешел в парижский гранд из каталонской «Барселоны» в 2017 году. Сумма сделки составила 222 миллиона евро.

В текущем сезоне Лиги 1 бразилец провел 20 матчей, забил 13 голов и отдал 11 ассистов. Нападающий пропускает остаток сезона из-за травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023
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