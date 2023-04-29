Тухель назвал две трансферные цели «Баварии»

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель определился с трансферными целями команды на лето. Как стало известно журналистам Sport1.de, специалист хочет усилить центр полузащиты и линию атаки.

В середину поля Тухель намерен подписать полузащитника лондонского «Челси» Матео Ковачича. Что касается нападения, то главным кандидатом является нападающий Рандаль Коло-Муани, выступающий за франкфуртский «Айнтрахт».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ковачича в 40 миллионов евро, а Коло-Муани – в 65 миллионов.

«Бавария» занимает второе место в Бундеслиге, отставая от лидирующей «Боруссии» на два очка.