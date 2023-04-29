Бразильский нападающий прошёл медосмотр в «Брайтоне»

21-летний бразильский форвард Жоау Педру, правами на которого владеет «Уотфорд», близок к продолжению карьеры в клубе Английской премьер-лиги – «Брайтоне».

Как сообщил посредством своих социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, южноамериканец уже прошел медицинский осмотр в стане «чаек». В ближайшее время «Брайтон» должен объявить о сделке. Сумма трансфера оценивается в 34 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Чемпионшипа Педру провел 35 поединков, в которых записал на свой счет 11 забитых мячей и четыре результативные передачи. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость бразильца в 24 миллиона евро.