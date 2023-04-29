Гюндоган высмеял причёску Холанна

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о прическе своего одноклубника Эрлинга Холанна. По ходу последней встречи у норвежского бомбардира расплелись волосы.

«Его гол был явно лучше, чем прическа. Я удивился, когда расплелась его коса, и он бегал с такой гривой. Хорошо, что это не продлилось долго», - передает слова немецкого футболиста Sky Sports.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Холанн провел 29 поединков, в которых отметился 33 забитыми мячами (шесть – с пенальти) и семью голевыми передачами.

«Манчестер Сити», имея две игры в запасе, отстает от лидирующего «Арсенала» на два балла.