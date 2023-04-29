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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Милан» хочет купить полузащитника «Челси»

29 Апреля 2023 • 07:55 Комментировать

Атакующий полузащитник Рубен Лофтус-Чик, правами на которого владеет лондонский «Челси», может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Согласно данным Football.London, заинтересованность в услугах игрока проявляет «Милан».

Как стало известно источнику, «россонери» вступили в переговоры с «пенсионерами» по поводу потенциальной сделки. Трудовое соглашение Лофтуса-Чика с английским топ-клубом рассчитано до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 27-летний полузащитник принял участие в 20 поединках, в которых не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Рубен Лофтус-Чик трансферы футбола - лето 2023
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