Катарский шейх сделал предложение по покупке «Манчестер Юнайтед»

Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани готов приобрести «Манчестер Юнайтед» у семейства Глейзеров. Как сообщает журналист Бен Джейкобс, потенциальный покупатель готов заплатить более пяти миллиардов фунтов за пакет акций «красных дьяволов» (5,7 миллиарда евро).

Источник отмечает, что шейх уже сделал официальное предложение владельцам манкунианского гранда. В свою очередь Глейзеры хотят выручить с продажи «Манчестер Юнайтед» порядка шести миллионов фунтов.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 60 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице.