«Арсенал» нацелился на трёх топ-полузащитников

Руководство лондонского «Арсенала» собирается серьезно усилить состав команды после выхода команды в Лигу чемпионов, об этом рапортует издание The Telegraph.

В списке трансферных целей «канониров» фигурируют трое футболистов. Речь ижет о полузащитниках Деклане Райсе («Вест Хэм»), Мойсесе Кайседо («Брайтон») и Мэйсоне Маунте («Челси»).

Кроме того, лондонцы планируют продать некоторых своих игроков. «Арсенал» собирается расстаться с Кираном Тирни и Фоларином Балогуном.

После 33 туров подопечные Микеля Артеты набрали 75 баллов и занимают первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.