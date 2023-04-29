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«Арсенал» нацелился на трёх топ-полузащитников

29 Апреля 2023 • 07:03 Комментировать

Руководство лондонского «Арсенала» собирается серьезно усилить состав команды после выхода команды в Лигу чемпионов, об этом рапортует издание The Telegraph.

В списке трансферных целей «канониров» фигурируют трое футболистов. Речь ижет о полузащитниках Деклане Райсе («Вест Хэм»), Мойсесе Кайседо («Брайтон») и Мэйсоне Маунте («Челси»).

Кроме того, лондонцы планируют продать некоторых своих игроков. «Арсенал» собирается расстаться с Кираном Тирни и Фоларином Балогуном.

После 33 туров подопечные Микеля Артеты набрали 75 баллов и занимают первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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