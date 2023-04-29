«Брайтон» согласовал рекордный трансфер

Нападающий «Уотфорда» Жоау Педру продолжит карьеру в Английской премьер-лиге. Согласно данным Sky Sports, новым местом работы 21-летнего бразильского футболиста станет «Брайтон».

Стороны уже договорились о сделке, которую оформят после открытия летнего трансферного окна. За переход Педру руководство «Брайтона» заплатит 30 миллионов фунтов (34 миллиона евро). Это будет рекордное приобретение в истории «чаек».

Педру защищает цвета «Уотфорда» с зимы 2020 года. В нынешнем сезоне Чемпионшипа форвард провел 35 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.