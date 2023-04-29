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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эмери: «Астон Вилла» движется со скоростью крейсера для выполнения своих задач»

29 Апреля 2023 • 06:45 Комментировать

Наставник бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался касательно результатов своей команды в нынешнем сезоне.

«В течение шести месяцев «Астон Вилла» движется со скоростью крейсера для выполнения своих задач. Наши результаты оказались выше, чем мы ожидали, но достигнув этого не собираемся останавливаться.

Сначала мы задумывались о попадании в топ-10 АПЛ, сейчас же наши мысли уже о еврокубках», - передает слова специалиста издание AS.

Испанский тренер возглавил «Астон Виллу» осенью прошлого года. В настоящий момент клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Астон Вилла
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