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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«282 жителя» - североирландский клуб установил любопытный рекорд Европы

29 Апреля 2023 • 05:10 Комментировать

Североирландский клуб «Лафгалл» стал чемпионом второй лиги (NIFL) в своей стране, это случилось за два тура до окончания чемпионата - и в следующем сезоне клуб, который тренирует Дин Смит (полный тезка наставника английского «Лестера», кстати), выступит в высшей лиге Северной Ирландии.

И это станет абсолютным рекордом Европы, ибо население городка составляет всего лишь 282 жителя, и в Европе нет населенного пункта с еще меньшим населением, команда из которого была бы представлена в высшей футбольной лиге своей страны.

Шокирует и то, что вместимость «Лэйквью Парк», стадиона «Лафгалла», превышает население деревни (все-таки это деревня, а не городок) более чем в десять раз - три тысячи человек, так, во всяком случае, заявлено!

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Евро-Футбол.Ру,
Лафгалл чемпионат Северной Ирландии
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