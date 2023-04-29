«282 жителя» - североирландский клуб установил любопытный рекорд Европы

Североирландский клуб «Лафгалл» стал чемпионом второй лиги (NIFL) в своей стране, это случилось за два тура до окончания чемпионата - и в следующем сезоне клуб, который тренирует Дин Смит (полный тезка наставника английского «Лестера», кстати), выступит в высшей лиге Северной Ирландии.

И это станет абсолютным рекордом Европы, ибо население городка составляет всего лишь 282 жителя, и в Европе нет населенного пункта с еще меньшим населением, команда из которого была бы представлена в высшей футбольной лиге своей страны.

Шокирует и то, что вместимость «Лэйквью Парк», стадиона «Лафгалла», превышает население деревни (все-таки это деревня, а не городок) более чем в десять раз - три тысячи человек, так, во всяком случае, заявлено!