«Благородный» - Александер-Арнольд будет помогать отверженным футболистам

Как утверждает английская статистика, более полутора миллионов английских мальчишек мечтают стать футболистами, но лишь некоторым из них удается исполнить свою мечту, остальных эта среда отвергает.

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд обеспокоен судьбами отверженных мальчишек и он решил присоединиться к проекту The After Academy, в рамках которого специально назначенные люди, в том числе и такие, как Трент, будут работать с мальчишками и помогать им подыскивать новые пути для самореализации.

- Они очень страдают, я считаю, что могу им помочь. Хочу, чтобы у всех этих ребят, неудавшихся футболистов, было место в жизни и была перспектива, - пояснил Александер-Арнольд.