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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Благородный» - Александер-Арнольд будет помогать отверженным футболистам

29 Апреля 2023 • 04:41 Комментировать

Как утверждает английская статистика, более полутора миллионов английских мальчишек мечтают стать футболистами, но лишь некоторым из них удается исполнить свою мечту, остальных эта среда отвергает.

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд обеспокоен судьбами отверженных мальчишек и он решил присоединиться к проекту The After Academy, в рамках которого специально назначенные люди, в том числе и такие, как Трент, будут работать с мальчишками и помогать им подыскивать новые пути для самореализации.

- Они очень страдают, я считаю, что могу им помочь. Хочу, чтобы у всех этих ребят, неудавшихся футболистов, было место в жизни и была перспектива, - пояснил Александер-Арнольд.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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