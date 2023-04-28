Ривалдо рассказал, почему Фирмино не стоит переходить в «Барселону»

Знаменитый бразильский экс-футболист Ривалдо поделился мнением о возможном переходе Роберто Фирмино в «Барселону».

Нападающий «красных» летом станет свободным агентом, поэтому уже сейчас подыскивает себе новый клуб.

«В последние дни я видел множество слухов о переходе Фирмино в «Барселону». Я вполне допускаю, что он, последовав примеру многих других бразильцев, решит перейти туда, но, думаю, сначала ему следует узнать, какой будет его роль в команде. Хави, как правило, играет с одним нападающим, и это место занимает Роберт Левандовски. Вероятно, Фирмино станет игроком запаса. Выступать за «Барселону» – это мечта, но Бобби нужно идти туда, где он будет основным», – сказал в интервью FourFourTwo Ривалдо.