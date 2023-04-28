Санчо хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» и выбрал желаемый клуб

Вингер Джедон Санчо до сих пор не оправдал ожиданий в «Манчестер Юнайтед». Летом 2021 года клуб потратил на футболиста 85 миллионов евро, однако Санчо откровенно не впечатляет По ходу нынешнего сезона игрок даже отстранялся от команды и работал над своей формой самостоятельно.

Как сообщает портал Goal со ссылкой на Suddeutsche Zeitung, Санчо хочет как можно скорее вернуться в «Боруссию», где он по-настоящему блистал. По данным источника, 23-летний вингер хочет отправиться в Дортмунд на правах аренды.

В своё время Джедон Санчо провёл за «Боруссию» 137 матчей, в которых забил 50 голов и отдал 64 голевых паса на партнёров.