Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

У Кейна был «честный разговор» с председателем «Тоттенхэма»

28 Апреля 2023 • 19:42 Комментировать

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн регулярно становится героем трансферных слухов. Временный рулевой команды Райан Мэйсон сообщил, что у 29-летнего форварда был откровенный разговор с председателем клуба Даниэлем Леви.

«Думаю, Леви было важно понять, где в этот момент находятся головы игроков. Это был честный разговор о том, где все находятся, и что нам нужно сделать, чтобы иметь лучшие шансы за успешный финиш сезона», - слова Мэйсона приводит портал Goal.

Действующий контракт Гарри Кейна рассчитан до конца сезона 2023/2024. Слухи активно связывают 29-летнего форварда с «Манчестер Юнайтед» и «Баварией».   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Даниэль Леви Райан Мэйсон Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.04.23 в 14:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Вест Хэм Вест Хэм
2.80 3.20 2.70
Видео
29.04.23 в 17:00
Брентфорд Брентфорд
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.88 3.65 4.30
Видео
29.04.23 в 17:00
Брайтон Брайтон
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.57 4.30 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Апреля
21:04 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган ответил на вопрос о своём будущем на фоне слухов о переходе в «Барселону»
20:46 · Англия. Премьер-лига
Кулибали: «Неймар великолепно обращается с мячом»
20:37 · Англия. Премьер-лига
«Интер» заинтересовался воспитанником «Манчестер Сити»
20:30 · Англия. Премьер-лига
Кейн может расторгнуть контракт с «Тоттенхэмом» слухи
20:06 · Англия. Премьер-лига
Санчо хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» и выбрал желаемый клуб
19:55 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» растратит летний трансферный бюджет на двух звезд АПЛ слухи
19:42 · Англия. Премьер-лига
У Кейна был «честный разговор» с председателем «Тоттенхэма»
19:30 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «То, что случилось с «Арсеналом», может случиться и с нами»
19:23 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я знаю Артету – «Арсенал» не сдастся»
19:14 · Англия. Премьер-лига
Сёюнджю отказал трём клубам ради «Атлетико»
18:48 · Англия. Премьер-лига
«Севилье» интересен защитник «Манчестер Сити»
18:23 · Англия. Премьер-лига
Конте планировал летом попрощаться с тремя британцами «Тоттенхэма» слухи
18:15 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» планирует ослабить возможного конкурента в Чемпионшипе
17:14 · Англия. Премьер-лига
Три гранда АПЛ интересуются ярким бомбардиром из Лиги 1
16:35 · Англия. Премьер-лига
Бэйл ответил на предложение возобновить карьеру в клубе Райана Рейнольдса
Все новости
Рекомендуем