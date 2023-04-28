У Кейна был «честный разговор» с председателем «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн регулярно становится героем трансферных слухов. Временный рулевой команды Райан Мэйсон сообщил, что у 29-летнего форварда был откровенный разговор с председателем клуба Даниэлем Леви.

«Думаю, Леви было важно понять, где в этот момент находятся головы игроков. Это был честный разговор о том, где все находятся, и что нам нужно сделать, чтобы иметь лучшие шансы за успешный финиш сезона», - слова Мэйсона приводит портал Goal.

Действующий контракт Гарри Кейна рассчитан до конца сезона 2023/2024. Слухи активно связывают 29-летнего форварда с «Манчестер Юнайтед» и «Баварией».