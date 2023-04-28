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Гвардиола: «Я знаю Артету – «Арсенал» не сдастся»

28 Апреля 2023 • 19:23 Комментировать

На днях «Манчестер Сити разгромил «Арсенал» (4:1) и приблизил себя к титулу чемпиона Англии. «Горожане» отстают на два очка от «канониров», но при этом имеют две игры в запасе. Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не считает, что гонка завершилась.

«Я прекрасно знаю Микеля [Артету], и я знаю, что «Арсенал» не сдастся. Они уже оформили один из главных призов для себя – вышли в Лигу чемпионов. Теперь они не сдадутся в борьбе за титул.

Мы отстаём на два очка и имеем две игры в запасе. Но мы должны уважать эти две команды – «Вест Хэм» и «Брайтон». И мы должны обыграть их», - сказал Гвардиола журналистам.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола Микель Артета
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