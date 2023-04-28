Сёюнджю отказал трём клубам ради «Атлетико»

Всё идёт к тому, что защитник Чаглар Сёюнджю продолжит карьеру в «Атлетико». На днях в прессе появлялась информация о том, что 26-летний турецкий футболист уже подписал контракт с «матрасниками».

Как сообщает Relevo, у Сёюнджю была устная договорённость с «Атлетико», и футболист был полон решимости её выполнить. Как следствие, турок отказал трём клубам – «Челси» прошлым летом, «Ньюкаслу» в январе, а также «Лестеру», предлагавшему продление контракта.

В мае Чаглар Сёюнджю отпразднует свой 27-й день рождения. Специалисты портала transfermarkt оценивают футболиста в 15 миллионов евро.