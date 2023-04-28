«Севилье» интересен защитник «Манчестер Сити»

«Севилья» настроена на перестройку состава летом. Как сообщает TodoFichajes, на радаре андалузского клуба находится защитник Серхио Гомес из «Манчестер Сити». «Севилья может попробовать арендовать 22-летнего футболиста в ближайшее трансферное окно.

Серхио Гомес перебрался в «Манчестер Сити» в средине августа. С тех пор защитник поучаствовал в 19 матчах «горожан», в которых записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Серхио Гомеса в 15 миллионов евро.

На текущий момент «Севилья» занимает 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги.