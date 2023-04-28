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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» планирует ослабить возможного конкурента в Чемпионшипе

28 Апреля 2023 • 18:15 Комментировать
Лестер
...
Эвертон
01.05 22:00

Похоже, что в ливерпульском «Эвертоне» начинают ослаблять своих конкурентов уже по Чемпионшипу, так скажем, на будущий сезон. По информации Football Insider, «ириски» нацелились на одного из лидеров «Сток Сити» - центрального нападающего Тайреса Кэмпбелла.

В текущем сезоне на счету 23-летнего игрока 42 матча за «гончаров» во всех официальных турнирах. В них ему удалось девять раз поразить ворота соперников и шесть раз ассистировать партнёрам.

Контракт молодого англичанина с клубом действует ещё год. А стоимость игрока, по версии Transfermarkt, небольшая для клуба Премьер-лиги – порядка 3 млн евро.

Напомним, «Эвертон» рискует по итогам текущего сезона распрощаться с Премьер-лигой и перебраться в Чемпионшип, так как на данный момент подопечные Шона Дайча идут лишь на 19-м месте.

У «Сток Сити» дела в Чемпионшипе складываются не очень хорошо – клуб идет лишь на 16-м месте в турнирной таблице с 53 очками. Правда, в более низшую лигу «гончары» уже точно не упадут.

«Эвертон» продлил серию без побед в АПЛ до шести матчей

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Сток Сити Тайрес Кэмпбелл
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ЛЕСТЕР ЭВЕРТОН
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