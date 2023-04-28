Три гранда АПЛ интересуются ярким бомбардиром из Лиги 1

Летом на трансферном рынке намечается серьёзная борьба за подписание форварда Джонатана Дэвида из «Лилля». 23-летний канадец проводит шикарный сезон в Лиге 1. На текущий момент Дэвид занимает второе место в рейтинге бомбардиров, отставая от Килиана Мбаппе всего лишь на один забитый гол (21 против 22).

Как сообщает портал Goal со ссылкой на L’Equipe, Дэвид находится в сфере интересов трёх топ-клубов Премьер-лиги. Речь идёт о «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэме». Потенциальная стоимость канадского бомбардира составляет 65 миллионов евро.

Добавим, что за «Лилль» Джонатан Дэвид выступает с августа 2020 года.