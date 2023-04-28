Бэйл ответил на предложение возобновить карьеру в клубе Райана Рейнольдса

Бывший игрок «Реала» и «Тоттенхэма» Гарет Бэйл отреагировал на слухи о возможном возобновлении карьеры в «Рексэме».

«Я наслаждаюсь жизнью вне футбола. Я начал в раннем возрасте и посчитал, что время пришло. Уверен, мы ещё поговорим и пошутим, но я счастлив тем, что имею», — заявил знаменитый валлиец, чьи слова приводит Daily Mail. Бэйл отметил, что наслаждается семейной жизнью, которой ему не хватало во время спортивной карьеры.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что известные владельцы «Рексэма» Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни пытались убедить Бэйла возобновить игровую карьеру и подписать контракт с командой. В январе текущего года бывший футболист сборной Уэльса завершил профессиональные выступления.