«Севилья» нацелилась на защитника из АПЛ

После завершения невнятного сезона «Севилья» рассчитывает усилить состав своей команды на трансферном рынке. Как сообщает TodoFichajes, в сфере интересов испанского клуба находится защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес.
Отмечается, что лондонский клуб готов продать Санчеса, чей действующий контракт рассчитан до конца сезона 2023/2024.
Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Давинсона Санчеса в 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне 26-летний колумбиец провёл 22 матча. Результативными действиями защитник не отмечался.
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