«Интер» сообщил «Челси», каких игроков хотел бы получить в рамках сделки по Онана

«Челси» очень хочет подписать голкипера Андре Онана, который сейчас выступает за «Интер». При этом лондонцы не готовы платить «нерадзурри» требуемые 40 миллионов евро. «Пенсионеры» хотят включить в сделку своих игроков и предлагали миланцам Кепу Аррисабалагу.

«Интер» такой вариант не устроил. По данным La Gazzetta dello Sport, клуб Серии А сообщил «Челси», что предпочёл бы получить в рамках сделки Трево Чалоба или Рубена Лофтуса-Чика.

Добавим, что «Челси» проваливает нынешний сезон. На текущий момент команда занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.