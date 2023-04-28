Владелец хочет продать «Шеффилд Юнайтед», несмотря на выход в АПЛ

«Шеффилд Юнайтед» обеспечил себе повышение в классе из Чемпионшипа в Премьер-лигу. Тем не менее, владелец клуба Абдалла ибн Мусаид аль-Сауд сообщил о намерении его продать. Об этом рассказывает Sky Sports.

Отметим, что «Шеффилд Юнайтед» в этом сезоне успел не только вернуться в топ-дивизион Англии, но и добраться до полуфинала Кубка Англии. В нём на «Уэмбли» команда проиграла «Манчестер Сити» с крупным счётом 0:3.

Добавим, что из Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» вылетел по итогам сезона 2020/2021, финишировав на последнем месте. Тогда «клинкам» удалось набрать только 23 очка в 38 турах.