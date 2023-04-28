«Манчестер Юнайтед» Фергюсона обыграл бы нынешний «Манчестер Сити» - Фердинанд даже назвал счёт

«Манчестер Сити» проводит прекрасный сезон и претендует на требл. Тем не менее, экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что «красные дьяволы» сэра Алекса Фергюсона образца 2008 года были сильнее нынешней команды Хосепа Гвардиолы.

«С командами Гвардиолы сложно играть. Я помню, как его «Барселона» уничтожила нас. Сейчас у них есть грозное оружие в лице де Брёйне и Холанна. Но я думаю, что мы бы их обыграли со счётом 3:1», - сказал Фердинанд в эфире BT Sport.

Стоит сказать, что после слов Рио Фердинанда другие эксперты в студии посмеялись над ним.

Добавим, что в полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» будет играть против «Реала».