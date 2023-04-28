Хау: «Я был в курсе о статистике Уилсона против «Эвертона»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал статистику нападающего Каллума Уилсона в матчах против «Эвертона». Напомним, англичанин вчера оформил дубль в ворота «ирисок» и помог своей команде одержать разгромную победу 4:1 на выезде. Теперь на счету Уилсона 8 голов в ворота «Эвертона» в 10 матчах. Больше Каллум забивал только «Вест Хэму», который пострадал от форварда 12 раз.

«Я был в курсе о статистике Уилсона против «Эвертона», ведь при большинстве его голов, тренером Каллума был именно я. Его выступления были отличными. Он знал, что ему нужно воспользоваться шансами, если они ему попадутся», – сказал Хау на пресс-конференции.